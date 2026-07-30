CJP ने की आयशा खान के साहस और एकजुटता की सराहना, जानिए क्या कहा?
अभिनेत्री आयशा खान को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से तब सराहना मिली, जब उन्होंने NEET पेपर लीक घोटाले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जुड़ने की कोशिश की।
मुंबई पुलिस ने उन्हें 22 जुलाई को हिरासत में ले लिया था। वे दिल्ली में हुए 'संसद चलो' मार्च के बाद चल रहे प्रदर्शनों को अपना समर्थन देने की कोशिश कर रही थीं।
CJP और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में हुए इन प्रदर्शनों ने शिक्षा सुधारों की पुरजोर मांग की। इन प्रदर्शनों ने पूरे देश में एकजुटता फैलाई और इसके चलते पुलिस की कड़ी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा।
आयशा ने दादर हिरासत के वीडियो किए थे पोस्ट
हिरासत से छूटने के बाद आयशा ने कई वीडियो साझा किए थे। इन वीडियो में उन्होंने बताया था कि उन्हें दादर में प्रदर्शन स्थल के पास बिना किसी ठोस वजह के हिरासत में लिया गया था।
उन्होंने यह भी बताया था कि उनके भाई और दोस्तों को भी हिरासत में ले लिया गया था, जबकि उनके पास कोई विरोध का बोर्ड या बैनर नहीं था।
उन्होंने मौके पर हुए व्यवहार को बदतमीजी भरा बताया था, लेकिन साथ ही कहा कि पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों ने उनके साथ काफी शिष्टता से व्यवहार किया था।
NEET आक्रोश के बीच CJP ने की आयशा की प्रशंसा
CJP ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों की आवाज को बुलंद करने के प्रति आयशा के साहस और समर्पण की सराहना की।
उन्होंने कहा, 'आयशा, छात्रों के साथ खड़े होने और उनकी आवाज का समर्थन करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका साहस और इस उद्देश्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता दिखाती है कि न्याय और शिक्षा के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है।'
NEET घोटाले ने पूरे भारत में भारी आक्रोश फैला दिया है और अब कई लोग शिक्षा व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।