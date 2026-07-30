CJP ने की आयशा खान के साहस और एकजुटता की सराहना, जानिए क्या कहा?

अभिनेत्री आयशा खान को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से तब सराहना मिली, जब उन्होंने NEET पेपर लीक घोटाले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जुड़ने की कोशिश की।

मुंबई पुलिस ने उन्हें 22 जुलाई को हिरासत में ले लिया था। वे दिल्ली में हुए 'संसद चलो' मार्च के बाद चल रहे प्रदर्शनों को अपना समर्थन देने की कोशिश कर रही थीं।

CJP और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में हुए इन प्रदर्शनों ने शिक्षा सुधारों की पुरजोर मांग की। इन प्रदर्शनों ने पूरे देश में एकजुटता फैलाई और इसके चलते पुलिस की कड़ी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा।