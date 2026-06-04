रणवीर सिंह के समर्थन में आईं CINTAA की जनरल सचिव उपासना सिंह, कही यह बात
'डॉन 3' से हटने के बाद रणवीर सिंह को अब इंडस्ट्री से मजबूत समर्थन मिला है। CINTAA की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह उनके समर्थन में खड़ी हुई हैं। 3 जून को FWICE ने आधिकारिक तौर पर उन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया।
यह कदम तब उठाया गया, जब फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे संगठनों ने इस फैसले पर फिर से सोचने की अपील की थी। FWICE की एक कॉन्फ्रेंस में उपासना ने बताया कि कैसे रणवीर की हालिया हिट फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में दर्शकों को फिर से खींचा है।
उन्होंने कहा, 'आजकल जब कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही हैं और इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही है, तब 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने शानदार कमाई की है और इतिहास रचा है। हमें ऐसे और अभिनेता की जरूरत है, जिनकी फिल्में दर्शक दिल से देखना चाहें।'
उपासना को उम्मीद है कि प्रतिबंध हटने से रिश्ते सुधरेंगे
उपासना ने बताया कि उनके बेटे ने भी 'धुरंधर' फिल्म 5 बार देखी है। यह दिखाता है कि फिल्म कितनी लोकप्रिय हुई है।
उन्हें उम्मीद है कि यह प्रतिबंध हटने के बाद रणवीर और इंडस्ट्री के बीच रिश्ते फिर से बेहतर हो जाएंगे।
अब सारा ध्यान अच्छी फिल्मों पर होना चाहिए, जो लोगों को फिर से सिनेमाघरों तक खींच लाएं और मनोरंजन दें।