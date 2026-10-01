उपासना सिंह को 'डॉन 3' विवाद पर रणवीर सिंह के समर्थन पर मिला कारण बताओ नोटिस, जानिए पूरा मामला

उपासना सिर्फ अपना बचाव ही नहीं कर रहीं, बल्कि उन्होंने सिंटा के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि संस्था के बड़े फैसले बिना सदस्यों की राय लिए जा रहे हैं, जैसे कि एक नए जॉइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति और फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ना।

उन्होंने साफ किया कि FWICE की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना और अपनी बात रखना जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उनकी जिम्मेदारियों का ही हिस्सा था।

उन्होंने कहा, "सिंटा की जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, मेरा कर्तव्य था कि मैं सिंटा के किसी भी सदस्य के साथ खड़ी रहूं जो मुश्किल में है, चाहे वह रणवीर हों या कोई और सदस्य।"