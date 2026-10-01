उपासना सिंह को 'डॉन 3' विवाद पर रणवीर सिंह के समर्थन पर मिला कारण बताओ नोटिस, जानिए पूरा मामला
CINTAA की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह, रणवीर सिंह के समर्थन में खड़ी हैं। दरअसल, 'डॉन 3' से जुड़े विवाद के बाद उनके खिलाफ एक शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था।
उनका कहना है कि साथी सदस्यों का समर्थन करना उनकी जिम्मेदारी का ही एक हिस्सा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो काम उन्हें सही लगता है, उसके लिए उन पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं।
यह मामला तब और गरमा गया जब FWICE ने फिल्म से रणवीर के हटने के बाद उन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया।
उपासना ने किया अपनी मौजूदगी का बचाव
उपासना सिर्फ अपना बचाव ही नहीं कर रहीं, बल्कि उन्होंने सिंटा के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि संस्था के बड़े फैसले बिना सदस्यों की राय लिए जा रहे हैं, जैसे कि एक नए जॉइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति और फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ना।
उन्होंने साफ किया कि FWICE की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना और अपनी बात रखना जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उनकी जिम्मेदारियों का ही हिस्सा था।
उन्होंने कहा, "सिंटा की जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, मेरा कर्तव्य था कि मैं सिंटा के किसी भी सदस्य के साथ खड़ी रहूं जो मुश्किल में है, चाहे वह रणवीर हों या कोई और सदस्य।"