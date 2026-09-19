'राका' के विजुअल्स 'अवतार' को भी करेंगे फेल, अल्लू अर्जुन-दीपिका पादुकोण की फिल्म पर बड़ा अपडेट

इस फिल्म में पहली अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण साथ नजर आएंगे। फिल्म का संगीत साई अभ्यंकर देंगे, जबकि इसे सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही है। चक्रवर्ती ने एटली की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय सिनेमा को दुनियाभर में नई पहचान दिलाई है। उन्होंने एटली की तुलना एसएस राजामौली से भी की। साथ ही चक्रवर्ती ने अपने करियर के मुश्किल दौर में साथ देने के लिए एटली का आभार जताया।