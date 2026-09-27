नेटफ्लिक्स पर 1 अक्टूबर को आ रही 'चुंबक 2', नए हंगामे के साथ लौटेंगे नीना गुप्ता और अर्जुन बिजलानी
वेब सीरीज ‘चुंबक’ का दूसरा सीजन 1 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। इसमें मुंबई की एक रो-हाउस कॉलोनी में रहने वाले पांच परिवारों की जिंदगी दिखाई जाएगी। नीना गुप्ता, हेली शाह और अर्जुन बिजलानी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। नए सीजन में उनके किरदार नई परेशानियों और मोहल्ले के अलग-अलग विवादों से जूझते दिखेंगे, जिससे कहानी में कई नए मोड़ आएंगे।
एक परिवार की परेशानी बनेगी पूरे मोहल्ले का सिरदर्द
इस सीजन में पारिवारिक झगड़ों और रिश्तों की उलझनों को और गहराई से दिखाया गया है। प्रियंका के बेटे का तलाक के लिए अर्जी देना और मिकी-ट्विंकल की शादी में चल रही अनबन कहानी का हिस्सा है। सीरीज को आतिश कपाड़िया ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि जेडी मजेठिया इसके प्रोड्यूसर हैं। कहानी दिखाती है कि एक जुड़े हुए मोहल्ले में किसी एक परिवार की परेशानी कैसे देखते ही देखते सबकी परेशानी बन जाती है। इसमें हंसी-मजाक के साथ रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियां भी देखने को मिलेंगी।