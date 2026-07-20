क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ने दर्शकों का जीता दिल, 3 दिन में कमाए इतने करोड़
क्रिस्टोफर नोलन की हालिया रिलीज 'द ओडिसी' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। 3 दिनों में फिल्म ने कुल 73.19 करोड़ रुपये ग्रॉस का आंकड़ा पार कर लिया है। तीसरे दिन फिल्म ने करीब 9,200 स्क्रीन्स पर 21.90 करोड़ रुपये नेट कमाए, जो दूसरे दिन की कमाई से बमुश्किल कम था।
अब तक फिल्म की कुल कमाई 61.30 करोड़ रुपये हो गई है। इससे साफ पता चलता है कि दर्शक इस भव्य एडवेंचर फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं।
मैट डेमन के अभिनय की हो रही है तारीफ
होमर की मशहूर कविता पर बनी 'द ओडिसी' में मैट डेमन ने ओडिसी का मुख्य किरदार निभाया है। ऐनी हैथवे पेनेलोप की भूमिका में हैं, वहीं जेंडाया, रॉबर्ट पैटिनसन, टॉम हॉलैंड और चार्लीज थेरॉन भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं।
क्रिस्टोफर और एम्मा थॉमस के प्रोडक्शन हाउस सिंकॉपी ने इसे बनाया है। फिल्म को इसकी भावनात्मक गहराई और दमदार अभिनय के लिए खूब तारीफ मिल रही है।
न्यूज18 शोशा ने फिल्म को 4.5 स्टार दिए हैं। शोशा ने मैट डेमन के ओडिसी के किरदार को सूक्ष्मता से निभाने और ऐसे स्क्रीनप्ले की तारीफ की है, जो युद्ध को सिर्फ एक तमाशे की तरह नहीं, बल्कि संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है।