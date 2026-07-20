क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ने दर्शकों का जीता दिल, 3 दिन में कमाए इतने करोड़

होमर की मशहूर कविता पर बनी 'द ओडिसी' में मैट डेमन ने ओडिसी का मुख्य किरदार निभाया है। ऐनी हैथवे पेनेलोप की भूमिका में हैं, वहीं जेंडाया, रॉबर्ट पैटिनसन, टॉम हॉलैंड और चार्लीज थेरॉन भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं।

क्रिस्टोफर और एम्मा थॉमस के प्रोडक्शन हाउस सिंकॉपी ने इसे बनाया है। फिल्म को इसकी भावनात्मक गहराई और दमदार अभिनय के लिए खूब तारीफ मिल रही है।

न्यूज18 शोशा ने फिल्म को 4.5 स्टार दिए हैं। शोशा ने मैट डेमन के ओडिसी के किरदार को सूक्ष्मता से निभाने और ऐसे स्क्रीनप्ले की तारीफ की है, जो युद्ध को सिर्फ एक तमाशे की तरह नहीं, बल्कि संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है।