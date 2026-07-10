क्रिस्टोफर नोलेन ने 'द ओडिसी' से भारत में रचा इतिहास, मुंबई में हॉलीवुड सितारों का धमाकेदार जमावड़ा
क्रिस्टोफर नोलेन की नई फिल्म 'द ओडिसी' का इंडिया प्रीमियर शुक्रवार, 10 जुलाई को मुंबई में शुरू हो चुका है।
देश में पहली बार उनकी किसी फिल्म का प्रीमियर हुआ है और इसकी मुख्य सेलिब्रिटी स्क्रीनिंग शनिवार 11 जुलाई, 2026 को होनी है।
इस आयोजन के साथ, मुंबई भी अब लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की तरह फिल्म के लॉन्च टूर का एक अहम पड़ाव बन गया है।
'द ओडिसी' प्रीमियर में मैट की होगी एंट्री
क्रिस्टोफर अपनी पत्नी और निर्माता एम्मा थॉमस के साथ मुंबई पहुंचे हैं। वहीं, अभिनेता टॉम हॉलैंड ताज महल पैलेस होटल में ठहरे हैं।
प्रीमियर की शुरुआत भारतीय मीडिया के लिए एक खास स्क्रीनिंग के साथ हुई। शनिवार को क्रिस्टोफर फिल्म के बारे में स्थानीय पत्रकारों से बात करेंगे।
इस बड़े मौके पर मैट डेमन भी क्रिस्टोफर और हॉलैंड के साथ एक स्टार-स्टडेड प्रीमियर में शामिल होंगे। इसके बाद, 'द ओडिसी' 17 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।