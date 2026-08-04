सोनम वांगचुक की पत्नी ने बॉलीवुड को दी खास सलाह, कही ये बड़ी बात
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इस कामयाबी ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हमारे अपने भारतीय महाकाव्यों को बड़े पर्दे पर क्यों नहीं उतारा जा रहा है?
शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की पत्नी, गीतंजलि अंगमो का कहना है कि फिल्म के 'धर्म' और 'वनवास' जैसे विषय भारतीय दर्शकों के दिलों को गहराई से छूते हैं।
उन्होंने बॉलीवुड से अपील की है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी खुद की महान कहानियों को बड़े पैमाने पर और ज्यादा सोच-समझकर पर्दे पर लाएं।
सोनम क्यों थे 26 दिन की भूख हड़ताल पर?
गीतंजलि ने यह भी बताया कि फिल्में लोगों को प्रेरित कर सकती हैं और शिक्षा भी दे सकती हैं। खासकर ऐसे समय में जब उनके पति सोनम ने हाल ही में दिल्ली में अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल समाप्त की है।
यह हड़ताल NEET पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा सुधारों की मांग को लेकर की गई थी।
सोनम के इस विरोध के बाद '3 इडियट्स' के रान्चो के किरदार को लेकर भी फिर से चर्चा छिड़ गई है, जिसके बारे में पहले कहा जाता था कि वह सोनम पर आधारित है।
हालांकि, आमिर खान ने हाल ही में साफ किया था कि यह बात सही नहीं है, लेकिन उन्होंने सोनम के काम की खूब सराहना की।