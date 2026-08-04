सोनम वांगचुक की पत्नी ने बॉलीवुड को दी खास सलाह, कही ये बड़ी बात

गीतंजलि ने यह भी बताया कि फिल्में लोगों को प्रेरित कर सकती हैं और शिक्षा भी दे सकती हैं। खासकर ऐसे समय में जब उनके पति सोनम ने हाल ही में दिल्ली में अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल समाप्त की है।

यह हड़ताल NEET पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा सुधारों की मांग को लेकर की गई थी।

सोनम के इस विरोध के बाद '3 इडियट्स' के रान्चो के किरदार को लेकर भी फिर से चर्चा छिड़ गई है, जिसके बारे में पहले कहा जाता था कि वह सोनम पर आधारित है।

हालांकि, आमिर खान ने हाल ही में साफ किया था कि यह बात सही नहीं है, लेकिन उन्होंने सोनम के काम की खूब सराहना की।