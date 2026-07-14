क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' में लगा सितारों का मेला, रिलीज की तारीख और पूरी स्टार कास्ट आई सामने

क्रिस्टोफर नोलन होमर की 'द ओडिसी' को बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। इस फिल्म में ट्रोजन युद्ध के बाद ओडिसियस की 10 साल की लंबी और मुश्किल घर वापसी की यात्रा दिखाई जाएगी।

फिल्म में बड़े-बड़े सितारे शामिल हैं। मैट डैमन ओडिसियस का किरदार निभाएंगे, ऐनी हैथवे पेनेलोप की भूमिका में होंगी, टॉम हॉलैंड टेलीमेकस बनेंगे और जेंडाया एथेना के रूप में नजर आएंगी।