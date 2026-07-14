क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' में लगा सितारों का मेला, रिलीज की तारीख और पूरी स्टार कास्ट आई सामने
मनोरंजन
क्रिस्टोफर नोलन होमर की 'द ओडिसी' को बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। इस फिल्म में ट्रोजन युद्ध के बाद ओडिसियस की 10 साल की लंबी और मुश्किल घर वापसी की यात्रा दिखाई जाएगी।
फिल्म में बड़े-बड़े सितारे शामिल हैं। मैट डैमन ओडिसियस का किरदार निभाएंगे, ऐनी हैथवे पेनेलोप की भूमिका में होंगी, टॉम हॉलैंड टेलीमेकस बनेंगे और जेंडाया एथेना के रूप में नजर आएंगी।
'द ओडिसी' की रिलीज की तारीख आई सामने
फिल्म में शार्लीज थेरॉन कैलिप्सो के किरदार में नजर आएंगी। रॉबर्ट पैटिनसन एंटिनस की भूमिका निभाएंगे। लुपिटा न्योंगो ट्रॉय की हेलेन और क्लाइटेम्नेस्ट्रा का दोहरे किरदर करेंगी।
वहीं, ट्रैविस स्कॉट डेमोडोकस के रूप में दिखेंगे। यह बहुचर्चित फिल्म 17 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।