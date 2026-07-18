भारत में क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' की धमाकेदार शुरुआत, पर 'अवतार' और 'डेडपूल' का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकी

फिल्म की कुल कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा अंग्रेजी वर्जन का रहा, जिसने 13.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके बाद हिंदी डब ने 1.90 करोड़ रुपये, तेलुगू ने 1.10 करोड़ रुपये और तमिल वर्जन ने 65 लाख रुपये की कमाई की। हालांकि, ये शुरुआत काफी दमदार है, लेकिन फिर भी 'द ओडिसी' की पहले दिन की कमाई हॉलीवुड की कुछ अन्य बड़ी फिल्मों से पीछे रह गई। उदाहरण के लिए, 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने अपने ओपनिंग डे पर 18 करोड़ रुपये और 'डेडपूल एंड वूल्वरिन' ने 21 करोड़ रुपये का शानदार आंकड़ा छुआ था।