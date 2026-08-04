क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ने चीन में रिलीज से पहले ही मचाया तहलका, कमाए इतने करोड़
क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म 'द ओडिसी' ने चीन में पहले से ही तहलका मचा रखा है। 8 अगस्त से 16 अगस्त के बीच हुई प्री-सेल से 24.22 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।
इसके साथ ही, 14 अगस्त को फिल्म रिलीज होने से पहले आयोजित प्रीव्यू शो और एडवांस टिकट बिक्री से कुल मिलाकर करीब 32 लाख रुपये की कमाई हो चुकी है। फिल्म को लेकर जो जबरदस्त चर्चा (हाइप) है, वह बिल्कुल असली मालूम पड़ती है और शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन काफी शानदार रहेगा।
'द ओडिसी' को मिली 8.3 की रेटिंग
चीन के दर्शक 'द ओडिसी' को अब तक 8.3 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। सिर्फ प्री-सेल से ही 8 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 25.4 लाख कमा लिए हैं।
चीन एक बहुत बड़ा फिल्म बाजार है, इसलिए यह फिल्म क्रिस्टोफर की 'टेनेट' को टक्कर दे सकती है।
साथ ही, यह 'एफ1' और 'फ्री गाय' को चुनौती देते हुए चीन में सबसे बड़ी नॉन-फ्रैंचाइजी हॉलीवुड हिट का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकती है।