क्रिस्टोफर नोलेन की 'द ओडिसी' ने फिर मचाया धमाल, इतने अरब पार कर बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका
क्रिस्टोफर नोलेन की फिल्म 'द ओडिसी' ने अपने 8वें हफ्ते में दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर पहले नंबर का खिताब अपने नाम कर लिया है।
फिल्म ने इस हफ्ते 45.96 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की है और 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को पीछे छोड़ दिया।
इसके साथ ही 'द ओडिसी' की कुल कमाई अब तक 1.627 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है।
'द ओडिसी' ने IMAX से कमाए इतने करोड़
यह फिल्म अब उन चुनिंदा 17 फिल्मों में शामिल हो गई है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है। यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'जुरासिक वर्ल्ड' का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच रही है यह फिल्म।
सिर्फ IMAX सिनेमाघरों से ही इस हफ्ते 22.2 मिलियन डॉलर कमाए गए हैं। इससे फिल्म की कुल IMAX कमाई बढ़कर 486 मिलियन डॉलर हो गई है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है।
मैट डेमन, टॉम हॉलैंड और ऐनी हैथवे जैसे बड़े कलाकारों से सजी, होमर की इस क्लासिक कहानी पर आधारित फिल्म को दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं। लगता है कि ऑडियंस ओडिसीअस की इस जबरदस्त घर वापसी की यात्रा से ऊब नहीं रही है।