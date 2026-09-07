क्रिस्टोफर नोलेन की 'द ओडिसी' ने फिर मचाया धमाल, इतने अरब पार कर बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

यह फिल्म अब उन चुनिंदा 17 फिल्मों में शामिल हो गई है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है। यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'जुरासिक वर्ल्ड' का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच रही है यह फिल्म।

सिर्फ IMAX सिनेमाघरों से ही इस हफ्ते 22.2 मिलियन डॉलर कमाए गए हैं। इससे फिल्म की कुल IMAX कमाई बढ़कर 486 मिलियन डॉलर हो गई है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है।

मैट डेमन, टॉम हॉलैंड और ऐनी हैथवे जैसे बड़े कलाकारों से सजी, होमर की इस क्लासिक कहानी पर आधारित फिल्म को दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं। लगता है कि ऑडियंस ओडिसीअस की इस जबरदस्त घर वापसी की यात्रा से ऊब नहीं रही है।