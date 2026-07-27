लीक होकर भी क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का जादू बरकरार, इतने करोड़ कमाकर रचा इतिहास

यह फिल्म पूरी तरह से IMAX पर शूट की गई है और होमर की क्लासिक कहानी पर आधारित है। इसमें मैट डेमन किंग ओडिसियस का किरदार निभा रहे हैं।

उनके साथ ऐनी हैथवे, टॉम हॉलैंड, जेन्डेया और रॉबर्ट पैटिनसन जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। लीक होने के बाद भी फिल्म ने अपनी रिलीज के दूसरे वीकेंड तक दुनियाभर में 6,176 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। अनुमान है कि यह फिल्म 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर सकती है। यह बात बताती है कि एक भव्य फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने का अनुभव ही कुछ और होता है।