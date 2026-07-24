क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, भारत में 100 करोड़ पार

'द ओडिसी' 2D, IMAX 2D और 4DX जैसे कई फॉर्मेट्स में सिनेमाघरों में अपना जलवा बिखेर रही है। भारत में फिल्म के अंग्रेजी वर्जन सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, जिसने 66.55 करोड़ रुपये की कमाई की है।

वहीं, इसके हिंदी, तेलुगु और तमिल वर्जन भी अपनी कमाई में अच्छा योगदान दे रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो, फिल्म ने वहां 'ओपेनहाइमर' की 6 दिन की कुल कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है और 18.16 करोड़ जुटा लिए हैं।

मैट डेमन, जेंडया और टॉम हॉलैंड जैसे बड़े सितारों से सजी ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतर रही है।