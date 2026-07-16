नोलेन की 'द ओडिसी' भारत में 70mm IMAX में क्यों नहीं आएगी? सामने आई बड़ी वजह

भारत के सभी IMAX थिएटर अब डिजिटल सिस्टम जैसे कि IMAX विद लेजर का उपयोग करते हैं। ये देखने में काफी शानदार होते हैं, लेकिन पारंपरिक 70mm फिल्म के अनुभव की बराबरी नहीं कर सकते।

मुंबई का वडाला IMAX डोम, जो इकलौती जगह थी, जहां असली IMAX 70mm प्रदर्शित किया जाता था, वह भी अब डिजिटल में बदल गया है।

हालांकि, इसका यह मतलब नहीं कि दर्शकों को फिल्म देखने में मजा नहीं आएगा। उन्हें साफ तस्वीर और बेहतरीन ध्वनि तो मिलेगी ही, लेकिन इस बार 70mm फिल्म फॉर्मेट का वह असली जादू पर्दे पर नहीं दिखेगा।