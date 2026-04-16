क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म  'द ओडिसी' की पहली झलक आई, योद्धा के अवतार में दिखे मैट डेमन

फिल्म 'द ओडिसी' में दिखेगा ट्रोजन हॉर्स और साइक्लोप्स

यह फिल्म ट्रोजन युद्ध के बाद ओडिसियस की संघर्ष भरी घर वापसी की यात्रा को दिखाती है। इसमें ट्रोजन हॉर्स की मशहूर घटना और साइक्लोप्स से उनके आमने-सामने आने के पल भी देखने को मिलेंगे। मैट डेमन की तारीफ करते हुए नोलन ने यह भी बताया कि फिल्म की शूटिंग कई मुश्किल लोकेशन्स पर हुई है, जिस वजह से यह काफी चुनौतीपूर्ण रही। 'द ओडिसी' 17 जुलाई 2026 को अमेरिका के सिनेमाघरों और IMAX में रिलीज होगी।