'द ओडिसी' ने 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर की खूब कमाई, 'ओपेनहाइमर' को भी पछाड़ा
क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म 'द ओडिसी' भारत के बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एक हफ्ते में 100 करोड़ रुपये के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है।
फिल्म ने अपने सातवें दिन तक 90.3 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं और यह कमाई हफ्ते के बीच में आई गिरावट (मिडवीक डिप) के बावजूद हुई है।
अगर फिल्म यह आंकड़ा छू लेती है, तो 'ओपेनहाइमर' के बाद यह भारत में क्रिस्टोफर की दूसरी ऐसी फिल्म बन जाएगी जो 100 करोड़ क्लब में शामिल होगी।
इसके साथ ही, यह उन चुनिंदा 21 हॉलीवुड फिल्मों के एक्सक्लूसिव क्लब में भी जगह बना लेगी, जिन्होंने भारत में यह मुकाम हासिल किया है।
'द ओडिसी' ने उत्तरी अमेरिका में कमाए इतने करोड़
दुनिया भर में भी 'द ओडिसी' की रफ्तार कम नहीं हो रही है। सिर्फ उत्तरी अमेरिका में ही फिल्म ने 18.16 करोड़ की कमाई कर ली है। इसी पड़ाव पर, फिल्म 'ओपेनहाइमर' से 54 प्रतिशत आगे चल रही है।
वीकेंड प्रोजेक्शंस के अनुमान बताते हैं कि यह फिल्म 'द डार्क नाइट' और 'द डार्क नाइट राइजेस' की दूसरे वीकेंड की कमाई को भी पीछे छोड़ सकती है।