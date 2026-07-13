'द ओडिसी' को लेकर भारतीय फैंस में दिख रही जबरदस्त दीवानगी, बढ़ाने गए अतिरिक्त शो

फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक, मुंबई में, बुकमायशो पर सबसे महंगी टिकट की कीमत लोअर परेल स्थित फीनिक्स पैलेडियम के PVR आइकॉन होटल में दर्ज है, जो 3,200 रुपये है।

यह कीमत शहर में एक सीट के लिए उपलब्ध सबसे महंगी फिल्म की टिकटों में से एक बनाती है।

वहीं दिल्ली-NCR में, IMAX टिकटाें की कीमत 2,500 रुपये तक है। बेंगलुरु में सबसे महंगा टिकट 1,850 में मिलेगा, जबकि चेन्नई में सबसे महंगा टिकट 508 रुपये का है।