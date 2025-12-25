क्रिसमस पर आईं पिछली 5 फिल्मों का हाल, पहली में लुटा साउथ का 1,000 करोड़ी निर्देशक

हर साल त्योहारों के समय सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज के लिए तैयार रहती हैं। इसका कारण साफ है निर्माता छुट्टियों का फायदा उठाकर ज्यादा दर्शक खींचना चाहते हैं। इस साल कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बड़े पर्दे पर आई है। क्रिसमस पर अब तक कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। आइए जानें पिछली कुछ सालों में इस खास मौके पर रिलीज हुई फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर कौन-सी पास हुई और कौन-सी फेल।

#1 'बेबी जॉन' साल 2024 में क्रिसमस पर आई वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' पर साउथ के मशहूर निर्देशक और 'जवान' जैसी 1,000 करोड़ी फिल्म बना चुके एटली ने दांव लगाया। उन्होंने कहा था कि जैसे 'एनिमल' ने रणबीर कपूर को फायदा पहुंचाया, वैसे ही 'बेबी जॉन' वरुण के करियर के लिए काम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 160 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस फिल्म ने सिर्फ 47 करोड़ जुटाए और इससे 120 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

#2 'डंकी' और 'सालार' साल 2023 में साउथ और बॉलीवुड के बीच बड़ा टकराव देखने को मिला। एक ओर जहां शाहरुख खान 'डंकी' के साथ सिनेमाघरों में हाजिर हुए, वहीं पैन इंडिया स्टार प्रभास ने फिल्म 'सालार' के साथ सिनेमाघरों में दस्तक दी। 'डंकी' दुनियाभर में 454 करोड़ रुपये कमाकर हिट फिल्मों की फेहरिस्त में शुमार हो गई, वहीं 'सालार' ने 700 करोड़ रुपये की कमाई के साथ 'डंकी' को भी पीछे छोड़ दिया। कुल मिलाकर क्रिसमस पर असली धमाका प्रभास ने किया था।

Advertisement

#3 'सर्कस' साल 2022 में रणवीर सिंह की फिल्म 'सर्कस' आई थी, जिसका बजट 150 करोड़ रुपये था। ये फिल्म 23 दिसंबर को रिलीज हुई थी। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। फिल्म की कमाई 61.47 करोड़ रुपये तक ही पहुंच सकी। निर्देशक ने बताया था कि 'सर्कस' को कोरोना काल के दौरान यूनिट और उनके परिवार के बारे में सोचकर बनाया गया था, ताकि उन्हें पैसों की तंगी से न जूझना पड़े

Advertisement