कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने साझा किया हेल्थ अपडेट

कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस को अस्पताल से मिली छुट्‌टी, इस कारण होना पड़ा था भर्ती

लेखन ज्योति सिंह 04:05 pm Jul 01, 202604:05 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस अपने सेहत को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में, स्वास्थ्य समस्या के चलते उन्हें मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे थे। हालांकि अब बॉस्को को अस्पताल से छुट्‌टी मिल गई है और यह पुष्टि उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर की। बता दें, कोरियोग्राफर सीने में जकड़न और बेचैनी महसूस होने के कारण अस्पताल में भर्ती थे।