कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस को अस्पताल से मिली छुट्टी, इस कारण होना पड़ा था भर्ती
क्या है खबर?
बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस अपने सेहत को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में, स्वास्थ्य समस्या के चलते उन्हें मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे थे। हालांकि अब बॉस्को को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और यह पुष्टि उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर की। बता दें, कोरियोग्राफर सीने में जकड़न और बेचैनी महसूस होने के कारण अस्पताल में भर्ती थे।
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कोरियोग्राफर ने अपने स्वास्थ्य पर अपडेट दिया
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर ने इंस्टाग्राम पर माउंट मेरी बेसिलिका से एक तस्वीर साझा की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मां से मिलने और कृतज्ञता की प्रार्थना किए बिना घर नहीं जा सका। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, मैं ठीक हूं और स्वस्थ हो रहा हूं। मेरे परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों और उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और इतना प्यार दिया। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें।'
परिचय
जानिए कौन हैं कोरियोग्राफर बॉस्को
बॉस्को का पूरा नाम बॉस्को लेस्ली मार्टिस है, जो कोरियोग्राफर होने के साथ-साथ फिल्म निर्देशक भी हैं। उन्हें सिनेमा में बॉस्को-सीजर की जोड़ी के रूप में खूब लोकप्रियता मिली है। उन्होंने सीज़र गोन्साल्वेस के साथ मिलकर लगभग 75 से ज्यादा फिल्मों और करीब 700 म्यूजिकल दृश्यों की कोरियोग्राफी की है। हाल ही में, बॉस्को ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी आगामी फिल्म 'वाराणसी' में काम किया है, जिसका निर्माण एसएस राजामौली कर रहे हैं।