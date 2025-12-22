'तनु वेड्स मनु' के लिए कंगना रनौत नहीं, ये अभिनेत्री थी पहली पसंद; खुद किया खुलासा
अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म 'तनु वेड्स मनु' को लोग आज भी पसंद करते हैं। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी यह फिल्म, अभिनेत्री के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल है। यही नहीं, इस फिल्म का सीक्वल 'तनु वेड्स मनु रिर्टन्स' भी दर्शकों का बेशुमार प्यार हासिल करने में कामयाब रहा था। कई साल बाद, अब खुलासा हुआ है कि इस फिल्म के लिए पहली पसंद तो कंगना थीं ही नहीं, बल्कि कोई और थी।
चित्रांगदा सिंह को मिला था प्रस्ताव
चित्रांगदा सिंह ने अपने हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्होंने 'तनु वेड्स मनु' में कंगना के किरदार को निभाने से मना कर दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने कहा, "मैंने कुछ बहुत बड़ी गलतियां कीं। मैंने अनुराग कश्यप को उस भूमिका के लिए मना कर दिया जो ऋचा चड्ढा ने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (2012) में निभाई थी। मुझे 'तनु वेड्स मनु' में कंगना द्वारा निभाई भूमिका का प्रस्ताव मिला था, जिसे मैंने मना कर दिया।"
चित्रांगदा को हुआ गलती का पछतावा
अभिनेत्री ने आगे बताया कि उन्हें शाहरुख खान की फिल्म 'चलते चलते' में काम न कर पाने का पछतावा है। उन्होंने कहा, "जब हम साथ में एक विज्ञापन की शूटिंग कर रहे थे, तब शाहरुख ने खुद मुझे बताया कि वे मेरा नंबर ढूंढ रहे थे। मैंने 7-8 साल से काम नहीं किया था। तभी आपको इस बात का एहसास होता है।" चित्रांगदा को नेटफ्लिक्स की हालिया रिलीज फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' में देखा गया है।