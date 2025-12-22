'तनु वेड्स मनु' के लिए कंगना रनौत नहीं, ये अभिनेत्री थी पहली पसंद; खुद किया खुलासा

गलती

चित्रांगदा को हुआ गलती का पछतावा

अभिनेत्री ने आगे बताया कि उन्हें शाहरुख खान की फिल्म 'चलते चलते' में काम न कर पाने का पछतावा है। उन्होंने कहा, "जब हम साथ में एक विज्ञापन की शूटिंग कर रहे थे, तब शाहरुख ने खुद मुझे बताया कि वे मेरा नंबर ढूंढ रहे थे। मैंने 7-8 साल से काम नहीं किया था। तभी आपको इस बात का एहसास होता है।" चित्रांगदा को नेटफ्लिक्स की हालिया रिलीज फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' में देखा गया है।