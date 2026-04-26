चित्रांगदा सिंह ने किया सलमान खान का बचाव, बोलीं- जैसा सुना था, वैसा बिल्कुल नहीं हैं
सलमान खान पर फिल्म 'मातृभूमि' के सेट पर गैर-पेशेवर व्यवहार के आरोप लगे थे, लेकिन अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। चित्रांगदा ने बताया कि काम शुरू करने से पहले उन्हें सलमान के व्यवहार को लेकर कई चेतावनियां मिली थीं, पर उनका व्यक्तिगत अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत रहा।
चित्रांगदा के मुताबिक, सलमान न केवल समय के पाबंद थे, बल्कि सेट पर सबका ख्याल रखने वाले और मिलनसार भी थे। उन्होंने कहा, "लोग कह रहे थे कि वो जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन सलमान तो समय से पहले ही पहुंच गए, क्योंकि मैं जल्दी शूटिंग कर रही थी।" चित्रांगदा ने साफ किया कि सलमान के साथ काम करना बेहद सहज और सुखद रहा।
गलवान घाटी की जंग दिखाएंगे सलमान
फिल्म 'मातृभूमि' गलवान घाटी की वास्तविक घटनाओं पर आधारित एक वॉर ड्रामा है। इस फिल्म में सलमान खान एक सेना कर्नल की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि चित्रांगदा सिंह उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं।
अपने भविष्य के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो, सलमान खान जल्द ही अभिनेत्री नयनतारा के साथ स्क्रीन साझा करेंगे। वर्तमान में इस फिल्म का अस्थायी नाम 'SVC63' रखा गया है। निर्माता इसे ईद 2027 पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं और उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग सितंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।