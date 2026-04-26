चित्रांगदा सिंह ने किया सलमान खान का बचाव, बोलीं- जैसा सुना था, वैसा बिल्कुल नहीं हैं मनोरंजन Apr 26, 2026

सलमान खान पर फिल्म 'मातृभूमि' के सेट पर गैर-पेशेवर व्यवहार के आरोप लगे थे, लेकिन अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। चित्रांगदा ने बताया कि काम शुरू करने से पहले उन्हें सलमान के व्यवहार को लेकर कई चेतावनियां मिली थीं, पर उनका व्यक्तिगत अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत रहा।

चित्रांगदा के मुताबिक, सलमान न केवल समय के पाबंद थे, बल्कि सेट पर सबका ख्याल रखने वाले और मिलनसार भी थे। उन्होंने कहा, "लोग कह रहे थे कि वो जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन सलमान तो समय से पहले ही पहुंच गए, क्योंकि मैं जल्दी शूटिंग कर रही थी।" चित्रांगदा ने साफ किया कि सलमान के साथ काम करना बेहद सहज और सुखद रहा।