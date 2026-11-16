चिरंजीवी ने केंद्रीय मंत्रालय को सौंपा मेमो

AI के दुरुपयोग के खिलाफ चिरंजीवी का बड़ा कदम, केंद्रीय मंत्रालय को सौंपा ज्ञापन

लेखन ज्योति सिंह 04:53 pm Nov 16, 202604:53 pm

क्या है खबर?

तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी ने इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने AI के गलत इस्तेमाल, अश्लील और डीपफेक सामग्री के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। शाह की सलाह के बाद, सोमवार को अभिनेता ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की और AI के गलत इस्तेमाल और उससे जुड़े मामलों पर एक मेमो (ज्ञापन) सौंपा है। चिरंजीवी ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है।