जानी-शेखर का वायरल झगड़ा चिरंजीवी ने किया शांत, जानिए क्या थी वजह

सुपरस्टार चिरंजीवी ने कोरियोग्राफर्स जानी मास्टर और शेखर मास्टर के बीच हुए विवाद को शांत करने के लिए पहल की है। दरअसल, तेलुगु फिल्म एंड टीवी डांसर्स एसोसिएशन में जानी मास्टर और शेखर के बीच तीखी बहस का एक वीडियो वायरल हुआ था।

इसके बाद जानी ने तुरंत सोशल मीडिया पर साफ किया कि उनके बीच कोई निजी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने बताया कि सुपरस्टार चिरंजीवी ने सेट पर उनसे और शेखर से बात की, जिसके बाद तीनों ने साथ में खाना भी किया।

जानी ने अपने फैंस से अपील की कि वे इन अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने आगे कहा, 'चिरंजीवी सर का प्यार, उनका मार्गदर्शन और उनका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है।'