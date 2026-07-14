जानी-शेखर का वायरल झगड़ा चिरंजीवी ने किया शांत, जानिए क्या थी वजह
सुपरस्टार चिरंजीवी ने कोरियोग्राफर्स जानी मास्टर और शेखर मास्टर के बीच हुए विवाद को शांत करने के लिए पहल की है। दरअसल, तेलुगु फिल्म एंड टीवी डांसर्स एसोसिएशन में जानी मास्टर और शेखर के बीच तीखी बहस का एक वीडियो वायरल हुआ था।
इसके बाद जानी ने तुरंत सोशल मीडिया पर साफ किया कि उनके बीच कोई निजी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने बताया कि सुपरस्टार चिरंजीवी ने सेट पर उनसे और शेखर से बात की, जिसके बाद तीनों ने साथ में खाना भी किया।
जानी ने अपने फैंस से अपील की कि वे इन अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने आगे कहा, 'चिरंजीवी सर का प्यार, उनका मार्गदर्शन और उनका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है।'
एसोसिएशन के उप-चुनावों को लेकर झगड़ा
सामने आया है कि उनकी यह बहस किसी निजी दुश्मनी के कारण नहीं, बल्कि एसोसिएशन के भीतर चल रहे प्रशासनिक मुद्दों को लेकर थी। दरअसल, एसोसिएशन के उप-चुनावों और सुमालथा से जुड़े नेतृत्व के फैसलों पर तनाव बढ़ गया था, जिसके चलते कुछ सदस्यों ने इस्तीफा तक दे दिया था।
हालांकि, इस सब ड्रामे के बावजूद, जानी और शेखर दोनों ही चिरंजीवी, राम चरण और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े सितारों के लिए आज भी पहली पसंद बने हुए हैं।
एसोसिएशन के भीतर चल रही इन मुश्किलों के बावजूद, उनका पेशेवर रिश्ता आज भी मजबूत बना हुआ है।