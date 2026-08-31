चिरंजीवी ने पर्यावरण-हितैषी 'बीज गणेश' मूर्तियां कीं लॉन्च, अब भगवान खुद देंगे पौधे का आशीर्वाद
अभिनेता चिरंजीवी ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के अंतर्गत अपने घर पर 'बीज गणेशा' मूर्तियां लॉन्च की हैं।
इन मिट्टी की गणेश मूर्तियों में पेड़ के बीज डाले जाते हैं। विसर्जन के बाद जब मूर्ति घुल जाती है, तो ये बीज अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं।
गणेश चतुर्थी को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का यह एक अनूठा उपाय है।
चिरंजीवी ने इको-फ्रेंडली मूर्तियों के इस्तेमाल पर दिया जोर
चिरंजीवी ने लोगों से इन इको-फ्रेंडली मूर्तियों का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा, 'भगवान खुद पौधा बनकर आपको आशीर्वाद देते हैं। आप विनायक की पूजा भी कर पाएंगे और पेड़ लगाने का अपना फर्ज भी पूरा कर पाएंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे।'
उन्होंने ग्रीन इंडिया चैलेंज के संस्थापक और पूर्व सांसद जे. संतोष कुमार की तारीफ भी की। उनके अभियान की वजह से 2018 से अब तक 19.60 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।
इस अभियान का मंत्र है, 3 पौधे लगाएं, 3 साल तक उनकी देखभाल करें और फिर 3 और लोगों को इस मुहिम में शामिल करें। इससे हमारे त्योहार भी पर्यावरण के लिए अच्छे बन सकेंगे।