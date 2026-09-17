चिरंजीवी की 'काका' 2027 संक्रांति पर दुनियाभर में धूम मचाने को तैयार

इस फिल्म का निर्देशन बॉबी कर रहे हैं। बॉबी ने इससे पहले चिरंजीवी के साथ 'वालटेयर वीरय्या' जैसी हिट फिल्म दी थी।

'काका' में चिरंजीवी 2 अलग-अलग किरदारों में नजर आएंगे, एक किरदार में वे एक्वा इंडस्ट्री के सुपरवाइजर के सत्यम बने हैं और दूसरे किरदार में फ्लैशबैक सीक्वेंस में एक युवा एक्शन हीरो के तौर पर दिखेंगे।

फिल्म में अनस्वरा राजन अम्मुलू पापा का किरदार निभा रही हैं। वहीं, 'विश्वंभरा' अपनी योजनाओं को लेकर अभी भी खामोश है, ऐसे में सभी की निगाहें फिलहाल 'काका' पर टिकी हुई हैं।