चिरंजीवी की 'काका' 2027 संक्रांति पर दुनियाभर में धूम मचाने को तैयार
चिरंजीवी के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। उनकी अगली फिल्म 'काका' 13 जनवरी, 2027 को संक्रांति के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
फिल्म के निर्माता ने इस तारीख की पुष्टि कर दी है और जल्द ही पहला गाना भी रिलीज़ करने का संकेत दिया है।
यह ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब 'विश्वंभरा' नाम की चिरंजीवी की एक और फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराव की खबरें चल रही थीं। 'विश्वंभरा' की रिलीज की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
'काका' में दोहरी भूमिका में दिखेंगे चिरंजीवी
इस फिल्म का निर्देशन बॉबी कर रहे हैं। बॉबी ने इससे पहले चिरंजीवी के साथ 'वालटेयर वीरय्या' जैसी हिट फिल्म दी थी।
'काका' में चिरंजीवी 2 अलग-अलग किरदारों में नजर आएंगे, एक किरदार में वे एक्वा इंडस्ट्री के सुपरवाइजर के सत्यम बने हैं और दूसरे किरदार में फ्लैशबैक सीक्वेंस में एक युवा एक्शन हीरो के तौर पर दिखेंगे।
फिल्म में अनस्वरा राजन अम्मुलू पापा का किरदार निभा रही हैं। वहीं, 'विश्वंभरा' अपनी योजनाओं को लेकर अभी भी खामोश है, ऐसे में सभी की निगाहें फिलहाल 'काका' पर टिकी हुई हैं।