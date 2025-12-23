चिरंजीवी और मोहनलाल एक साथ साझा कर सकते हैं स्क्रीन

चिरंजीवी और मोहनलाल एक साथ? बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए हो रही बड़ी तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 06:18 pm Dec 23, 202506:18 pm

क्या है खबर?

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्मों का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। दूसरी तरफ, तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी भी अपने प्रशंसकों का दिल जतीने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। नई जानकारी प्रशंसकों को खुश कर देगी, क्योंकि दोनों सितारे पहली बार फिल्मी पर्दे पर साथ नजर आ सकते हैं। बताया जाता है कि निर्देशक बॉबी कोल्ली अपनी अगली फिल्म 'मेगा 158' की तैयारी में जुट गए हैं। इस खबर ने अभी से लोगों का उत्साह बढ़ा दिया है।