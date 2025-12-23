चिरंजीवी और मोहनलाल एक साथ? बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए हो रही बड़ी तैयारी

चिरंजीवी और मोहनलाल एक साथ? बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए हो रही बड़ी तैयारी
क्या है खबर?
मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्मों का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। दूसरी तरफ, तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी भी अपने प्रशंसकों का दिल जतीने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। नई जानकारी प्रशंसकों को खुश कर देगी, क्योंकि दोनों सितारे पहली बार फिल्मी पर्दे पर साथ नजर आ सकते हैं। बताया जाता है कि निर्देशक बॉबी कोल्ली अपनी अगली फिल्म 'मेगा 158' की तैयारी में जुट गए हैं। इस खबर ने अभी से लोगों का उत्साह बढ़ा दिया है।
चर्चा
चिरंजीवी और मोहनलाल के साथ काम करने की चर्चा
चिरंजीवी और निर्देशक बॉबी ने एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाल्टेयर वीरय्या' (2023) में साथ काम किया था। दोनों साथ में दूसरी फिल्म कर रहे हैं जिसका अस्थायी नाम 'मेगा 158' रखा गया है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, चिरंजीवी की 'मेगा 158' में मोहनलाल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। ये पहला मौका होगा जब दोनों सितारे, साथ में स्क्रीन साझा करेंगे। फिल्म में सुपरस्टार की बेटी के किरदार के लिए युवा और उभरती अभिनेत्री के नाम पर विचार चल रहा है।
फिल्म
फिल्म 'मेगा 158' के बारे में
'मेगा 158' एक गैंगस्टर एक्शन फिल्म होगी जिसकी कहानी गहन भावनात्मक पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। हालांकि, निर्माताओं ने इस परियोजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी साझा नहीं की है। बीच में खबरें थीं कि मालविका मोहनन इस परियोजना का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन अभिनेत्री ने अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि वह 'मेगा 158' का हिस्सा नहीं हैं। फिलहाल चिरंजीवी ' माना शंकरा वर प्रसाद गारू' में व्यस्त हैं, जो 12 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी।