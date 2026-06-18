चीन के नियामकों ने 10 अरब के हॉलीवुड विलय को दी मंजूरी, जानें पूरा मामला
फिल्म प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। चीन ने लगभग 10 अरब के पैरामाउंट स्काईडांस और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के विलय को औपचारिक मंजूरी दे दी है।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और सऊदी अरब जैसे देशों से हरी झंडी मिलने के बाद अब चीन ने भी अपनी सहमति दे दी है।
चीन के फिल्म बाजार में इन दोनों कंपनियों की अच्छी-खासी पकड़ है, इसलिए यहां से मंजूरी मिलना इस विलय के लिए एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है।
चीन में हॉलीवुड फिल्मों के मिले-जुले नतीजे
हाल के दिनों में चीन में हॉलीवुड फिल्मों का प्रदर्शन काफी मिला-जुला रहा है।
एक तरफ वार्नर ब्रदर्स की फिल्म 'मेग 2: द ट्रेंच' ने शुरुआती हफ्ते में 5 अरब की अच्छी कमाई की, तो वहीं दूसरी तरफ पैरामाउंट की 'टॉप गन: मेवरिक' जैसी कई फिल्में राजनीतिक तनाव के कारण चीन में रिलीज ही नहीं हो पाईं।
इन सबके बावजूद, चीन आज भी हॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता।
विलय के लिए अभी भी यूरोपीय संघ की मंजूरी का इंतजार
हालांकि, इस विलय के लिए अभी एक आखिरी अड़चन बची हुई है। यूरोपीय संघ ने अभी तक इस विलय पर अपना फैसला नहीं सुनाया है।
यूरोपीय संघ की मंजूरी मिलना बेहद जरूरी है, तभी यह पूरा सौदा अंतिम रूप ले पाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है।