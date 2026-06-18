चीन के नियामकों ने 10 अरब के हॉलीवुड विलय को दी मंजूरी, जानें पूरा मामला मनोरंजन Jun 18, 2026

फिल्म प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। चीन ने लगभग 10 अरब के पैरामाउंट स्काईडांस और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के विलय को औपचारिक मंजूरी दे दी है।

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और सऊदी अरब जैसे देशों से हरी झंडी मिलने के बाद अब चीन ने भी अपनी सहमति दे दी है।

चीन के फिल्म बाजार में इन दोनों कंपनियों की अच्छी-खासी पकड़ है, इसलिए यहां से मंजूरी मिलना इस विलय के लिए एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है।