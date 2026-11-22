अनिरुद्ध-काव्या के रिसेप्शन में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और थलाइवा रजनीकांत ने बढ़ाई रौनक
लेखन नेहा शर्मा
म्यूजिक कंपोजर और गायक अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालकिन व सन टीवी नेटवर्क की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काव्या मारन की शादी इन दिनों चर्चा में है। 11 नवंबर को ग्रीस में निजी समारोह में शादी करने के बाद, दोनों ने 21 नवंबर को चेन्नई में भव्य रिसेप्शन दिया। इस खास समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। फिल्म, क्रिकेट और राजनीति जगत के सितारों से सजे इस रिसेप्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहे हैं।
संगीत और फिल्मों के बीच परवान चढ़ा अनिरुद्ध-काव्या का प्यार
रिसेप्शन में सुपरस्टार रजनीकांत, अभिनेता विक्रम, निर्देशक शंकर और फिल्म निर्माता ऑस्कर रविचंद्रन समेत कई दिग्गज शामिल हुए। इस समारोह में फिल्म और राजनीति जगत की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिरुद्ध और काव्या की मुलाकात इंडस्ट्री में मौजूद साझा दोस्तों के जरिए हुई थी। संगीत और फिल्मों से जुड़े उनके साझा अनुभवों ने दोनों को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। अब शादी के बाद रिसेप्शन में दोनों ने अपनी खुशी इंडस्ट्री के दोस्तों और खास मेहमानों के साथ साझा की।
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