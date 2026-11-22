रिसेप्शन में सुपरस्टार रजनीकांत, अभिनेता विक्रम, निर्देशक शंकर और फिल्म निर्माता ऑस्कर रविचंद्रन समेत कई दिग्गज शामिल हुए। इस समारोह में फिल्म और राजनीति जगत की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिरुद्ध और काव्या की मुलाकात इंडस्ट्री में मौजूद साझा दोस्तों के जरिए हुई थी। संगीत और फिल्मों से जुड़े उनके साझा अनुभवों ने दोनों को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। अब शादी के बाद रिसेप्शन में दोनों ने अपनी खुशी इंडस्ट्री के दोस्तों और खास मेहमानों के साथ साझा की।