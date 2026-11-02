मुख्यमंत्री विजय का तमिल इंडस्ट्री को दिवाली का तोहफा, जारी की 16 करोड़ रुपये की सब्सिडी

निर्माता ने आगे लिखा, 'ये सिर्फ एक सब्सिडी नहीं है, बल्कि फिल्म उद्योग से जुड़े कई परिवारों के लिए दिवाली का तोहफा है। लाभ पाने वालों में 90 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनकी आजीविका फिल्म निर्माण के कारण छिन गई थी।'

चेन्नई के चेपॉक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजमोहन ने तमिलनाडु सरकार की ओर से निर्माताओं को फिल्म सब्सिडी के रूप में 15.68 करोड़ रुपये बांटे।

हर निर्माता को 7 लाख रुपये का चेक दिया गया था।