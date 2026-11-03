मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीया मिर्जा वाले विवाद को बताया मामूली, बोले- अभिनेत्री हैं; नेता नहीं

फडणवीस ने कहा, "दीया मिर्जा भले ही एक जानी-मानी अभिनेत्री हों, लेकिन वह भारत की कोई बहुत प्रमुख नेता नहीं हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि ये ठीक है। ये हमारे स्तर का विषय नहीं है। आप हमसे हमारे स्तर के सवाल पूछें, छोटी-मोटी बातों पर सवाल न पूछें।"

उनका बयान बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा इस विवाद पर कड़ी नाराजगी जताने और BMC से हटाए गए वीडियो को बहाल करने के लिए कहने के कुछ घंटों बाद आया है।