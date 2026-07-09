ऋतिक रोशन पर 'छावा' निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की नजर, अगली फिल्म में मचेगा धमाल?

बातचीत

क्या ऋतिक के साथ फिल्म करना चाहते हैं निर्देशक?

वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'छावा' निर्देशक ने अपनी अगली फिल्म के लिए ऋतिक से संपर्क किया है, जिसे वह 'ईथा' की रिलीज के तुरंत बाद निर्देशित करना चाहते हैं। बता दें, 'ईथा' 28 अगस्त, 2026 को रिलीज हो रही है और इसमें श्रद्धा कपूर मुख्य किरदार में हैं। उधर, ऋतिक भी अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कृष 4' के प्री-प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल, अभिनेता की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।