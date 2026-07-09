ऋतिक रोशन पर 'छावा' निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की नजर, अगली फिल्म में मचेगा धमाल?
क्या है खबर?
ऋतिक रोशन ने आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' में कैमियो करके तहलका मचा दिया है। आने वाले दिनों में उन्हें सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में भी कैमियो करते हुए देखा जाएगा। इस बीच, खबर है कि अभिनेता अपनी अगली फिल्म के साथ फैंस को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि 'छावा' (2025) जैसी सफल फिल्म देने वाले निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने ऋतिक से अगली परियोजना को लेकर संपर्क किया है।
बातचीत
क्या ऋतिक के साथ फिल्म करना चाहते हैं निर्देशक?
वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'छावा' निर्देशक ने अपनी अगली फिल्म के लिए ऋतिक से संपर्क किया है, जिसे वह 'ईथा' की रिलीज के तुरंत बाद निर्देशित करना चाहते हैं। बता दें, 'ईथा' 28 अगस्त, 2026 को रिलीज हो रही है और इसमें श्रद्धा कपूर मुख्य किरदार में हैं। उधर, ऋतिक भी अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कृष 4' के प्री-प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल, अभिनेता की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
उम्मीद
फैंस परियोजना को लेकर उत्साहित
भले ऋतिक की ओर से अभी लक्ष्मण की अगली फिल्म को लेकर कोई हामी न भरी गई हो, लेकिन फैंस इस सहयोग की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 'छावा' और 'ईथा' के अलावा, लक्ष्मण की विशेषज्ञता छोटे शहरों की कहानियों और ऐतिहासिक फिल्मों में रही है। उन्होंने 'लुका छुप्पी', 'मिमी' और जरा हटके जरा बचके' जैसी कई शानदार फिल्में दीं। ऐसे में देखना दिलचस्प होता कि उन्होंने ऋतिक के लिए किस तरह के किरदार और फिल्म की कल्पना की है।