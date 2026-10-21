'जेलर 2' के एक्शन निर्देशक ने बॉडी डबल की अफवाहों पर दी सफाई, कही ये बात
मनोरंजन
'जेलर 2' में मोहनलाल के बॉडी डबल का इस्तेमाल होने की खूब अफवाहें उड़ रही थीं। खासकर तब, जब फैंस ने देखा कि फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था।
अब एक्शन निर्देशक चेतन रामशी डिसूजा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मोहनलाल के बॉडी डबल वाले दावों को सीधे-सीधे नकार दिया है।
एक तरफ जहां रजनीकांत के फैंस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोहनलाल के कुछ फैंस इस बात से निराश हैं कि फिल्म में उनका रोल काफी छोटा है।
जोबी ने 'जेलर 2' में बॉडी डबल की बात से किया इनकार
रामशी ने इंस्टाग्राम पर बॉडी डबल की इन अफवाहों पर अपनी बात रखी। इतना ही नहीं, जोबी कोडकारा, जो मोहनलाल के बॉडी डबल रह चुके हैं, उन्होंने भी इन दावों को गलत बताया है।
इन सब चर्चाओं के बावजूद, 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर अभी भी जबरदस्त कमाई कर रही है।