रजनीकांत की 'जेलर 2' में बिल्डिंग धमाका असल में हुआ था, स्टंट निर्देशक ने बताया कैसे

चेतन ने रजनीकांत के अंदाज को ध्यान में रखते हुए एक्शन सीन डिजाइन किए थे। उन्होंने ऐसे सीन तैयार किए, जिनमें रजनीकांत की मौजूदगी जोरदार लगे।

वह निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार को इसका श्रेय देते हैं। चेतन ने कहा कि नेल्सन ने म्यूजिक और समय के साथ सब कुछ इतनी अच्छी तरह से जोड़ा कि एक्शन सीन और भी दमदार बन गए।

इसके साथ ही, चेतन को रजनीकांत का फीडबैक के प्रति खुला रवैया बहुत पसंद आया. इसकी वजह से यह पूरा प्रोसेस एक टीम वर्क की तरह हुआ और काफी मजेदार भी रहा।