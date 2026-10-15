रजनीकांत की 'जेलर 2' में बिल्डिंग धमाका असल में हुआ था, स्टंट निर्देशक ने बताया कैसे
'जेलर 2' के ट्रेलर में रजनीकांत के पीछे जो धमाकेदार विस्फोट दिखाया गया था, वह सिर्फ फिल्मी कमाल नहीं था।
दरअसल, वह असल में फिल्म के सेट पर ही हुआ था। स्टंट निर्देशक चेतन डीसूजा ने यह बात बताई है।
उन्होंने साझा किया कि उन्होंने सेट पर वाकई में एक असली धमाका कराया था।
बाद में उसे थोड़ा और शानदार दिखाने के लिए बेहतर किया गया। बता दें कि यह फिल्म 15 अक्टूबर, 2026 को रिलीज हुई।
चेतन ने रजनीकांत के स्टाइल के हिसाब से बनाए एक्शन सीन
चेतन ने रजनीकांत के अंदाज को ध्यान में रखते हुए एक्शन सीन डिजाइन किए थे। उन्होंने ऐसे सीन तैयार किए, जिनमें रजनीकांत की मौजूदगी जोरदार लगे।
वह निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार को इसका श्रेय देते हैं। चेतन ने कहा कि नेल्सन ने म्यूजिक और समय के साथ सब कुछ इतनी अच्छी तरह से जोड़ा कि एक्शन सीन और भी दमदार बन गए।
इसके साथ ही, चेतन को रजनीकांत का फीडबैक के प्रति खुला रवैया बहुत पसंद आया. इसकी वजह से यह पूरा प्रोसेस एक टीम वर्क की तरह हुआ और काफी मजेदार भी रहा।