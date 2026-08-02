बॉक्स ऑफिस पर 'चेन्नई लव स्टोरी' का जलवा, फिल्म देखने सिनेमाघरों में उमड़ रही भारी भीड़

रिलीज के 5वें दिन फिल्म ने भारत में 2 करोड़ रुपये कमाए, जो शुक्रवार के मुकाबले करीब 33 प्रतिशत ज्यादा है। इसके साथ ही देश में फिल्म की कुल कमाई 30.5 करोड़ रुपये हो गई है।

विदेशी बाजार में 15 लाख रुपये के योगदान के बाद फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 41.7 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म को सबसे ज्यादा देखा गया, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला।