संगीत के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। मशहूर अमेरिकी गायक चार्ली पुथ और ब्रिटिश गायिका एली गोल्डिंग मुंबई में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। दोनों 13 फरवरी, 2027 को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले 'जॉनी एंड को फेस्टिवल' में शामिल होंगे। चार्ली पुथ इस कार्यक्रम के मुख्य कलाकार होंगे, जबकि एली गोल्डिंग मुख्य सहयोगी कलाकार के रूप में प्रस्तुति देंगी। ये चार्ली पुथ का भारत में पहला लाइव शो होगा। इस फेस्टिवल में 35,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।