भारत में पहली बार लाइव परफॉर्म करेंगे चार्ली पुथ, मुंबई में एली गोल्डिंग के साथ बिखेरेंगे जलवा
संगीत के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। मशहूर अमेरिकी गायक चार्ली पुथ और ब्रिटिश गायिका एली गोल्डिंग मुंबई में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। दोनों 13 फरवरी, 2027 को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले 'जॉनी एंड को फेस्टिवल' में शामिल होंगे। चार्ली पुथ इस कार्यक्रम के मुख्य कलाकार होंगे, जबकि एली गोल्डिंग मुख्य सहयोगी कलाकार के रूप में प्रस्तुति देंगी। ये चार्ली पुथ का भारत में पहला लाइव शो होगा। इस फेस्टिवल में 35,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।
फेस्टिवल में दिखेंगे और भी भारतीय कलाकार
दोनों विदेशी गायक भारतीय फैंस के सामने गाना गाने को लेकर काफी उत्साहित हैं। चार्ली पुथ खासतौर पर मुंबई के दर्शकों के जोश को देखने का इंतजार कर रहे हैं।
इनके अलावा कयान, ताबा चाके, माली और गिन्नी जैसे कई भारतीय गायक भी इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। आने वाले हफ्तों में कुछ और कलाकारों के नाम बताए जाएंगे। आयोजकों का मकसद इस कार्यक्रम को संगीत प्रेमियों के लिए यादगार बनाना है।