'बिग बॉस तेलुगु 10' के चरण हुए दूसरी बार घर से बेघर, क्या फिर होगी वापसी?
चरण को 'बिग बॉस तेलुगु 10' से दूसरी बार बाहर कर दिया गया है। इस बार 5वें हफ्ते में "रोड टू रिलोड" डबल एलिमिनेशन ट्विस्ट के दौरान ऐसा हुआ।
चरण को घर के बाकी सदस्यों और नए वाइल्डकार्ड्स ने वोट देकर बाहर निकाला। वहीं, वाइल्डकार्ड प्रतियोगी अपूर्वा दर्शकों के वोटों के कारण बाहर हुईं, जिससे सभी को हैरानी हुई।
फैंस कर रहे हैं प्रतियोगी चरण की वापसी की मांग
चरण के बाहर होने से उनके फैंस काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि चरण को सिर्फ एक ही वोट मिला था, इसलिए यह उनके साथ अन्याय है।
अब कई लोग उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। इससे पहले चरण पहले हफ्ते में भी बाहर हो गए थे, लेकिन चैत्रा राय के खिलाफ पब्लिक पोल जीतकर वे वापस आ गए थे।
बाहर होने के बाद, चरण ने झांसी की भी आलोचना की थी। झांसी ने खुद को बचाने के लिए इविक्शन-फ्री पावर की का इस्तेमाल किया था, जबकि वे किसी और को बचा सकती थीं।
हालांकि, शो के होस्ट नागार्जुन ने इसे खेल की रणनीति का हिस्सा बताया था।