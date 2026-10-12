'बिग बॉस तेलुगु 10' के चरण हुए दूसरी बार घर से बेघर, क्या फिर होगी वापसी?

चरण के बाहर होने से उनके फैंस काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि चरण को सिर्फ एक ही वोट मिला था, इसलिए यह उनके साथ अन्याय है।

अब कई लोग उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। इससे पहले चरण पहले हफ्ते में भी बाहर हो गए थे, लेकिन चैत्रा राय के खिलाफ पब्लिक पोल जीतकर वे वापस आ गए थे।

बाहर होने के बाद, चरण ने झांसी की भी आलोचना की थी। झांसी ने खुद को बचाने के लिए इविक्शन-फ्री पावर की का इस्तेमाल किया था, जबकि वे किसी और को बचा सकती थीं।

हालांकि, शो के होस्ट नागार्जुन ने इसे खेल की रणनीति का हिस्सा बताया था।