'वड़ा पाव गर्ल' चंद्रीका दीक्षित ने मांगी माफी, मुस्लिम क्रिएटर्स से किया किनारा
ऑनलाइन वायरल हुई 'वड़ा पाव गर्ल' के नाम से मशहूर चंद्रीका दीक्षित को एक मुस्लिम क्रिएटर के साथ वीडियो बनाने पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी है। उनका कहना है कि वे सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, लेकिन अपनी हिंदू पहचान पर मिल रही आलोचनाओं के बाद, उन्होंने अब मुस्लिम क्रिएटर्स के साथ आगे काम न करने का फैसला किया है।
पति संग फिर से करीब आ रही हैं दीक्षित
चंद्रीका ने साफ किया कि जिस सहयोगी के साथ उन्होंने वीडियो बनाया था, वो सैफी थे। उनके रिश्ते को लेकर ऑनलाइन कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थीं। साथ ही उन्होंने बताया कि वे और उनके पति युगम गेरा धीरे-धीरे अपने रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हालिया वीडियो में दोनों को एक साथ समय बिताते हुए देखा गया है। 'द मानस शो' पॉडकास्ट पर युगम ने माना कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है, खासकर इसलिए क्योंकि चंद्रीका की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। पर उनका कहना है कि वे अपनी शादी को ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, भले ही लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी ही क्यों न हों।