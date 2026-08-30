चंद्रचूड़ सिंह ने अपने रिश्तेदारों पर किया केस

चंद्रचूड़ सिंह ने रिश्तेदारों पर ठोका केस, करोड़ों की संपत्ति के लिए चाचा-भाइयों ने रचा खेल

लेखन नेहा शर्मा 03:19 pm Aug 30, 202603:19 pm

क्या है खबर?

अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर अपने चाचा-चाची, 2 चचेरे भाइयों समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ये मामला अलीगढ़ के रोरावर थाने में दर्ज किया गया है। चंद्रचूड़ का आरोप है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी करते हुए दादा की फर्जी वसीयत तैयार की, ताकि उनके पिता को जायज हक से बेदखल किया जा सके। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।