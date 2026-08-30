चंद्रचूड़ सिंह ने रिश्तेदारों पर ठोका केस, करोड़ों की संपत्ति के लिए चाचा-भाइयों ने रचा खेल
क्या है खबर?
अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर अपने चाचा-चाची, 2 चचेरे भाइयों समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ये मामला अलीगढ़ के रोरावर थाने में दर्ज किया गया है। चंद्रचूड़ का आरोप है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी करते हुए दादा की फर्जी वसीयत तैयार की, ताकि उनके पिता को जायज हक से बेदखल किया जा सके। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आरोप
बीमार दादा से कराई गई फर्जी वसीयत
चंद्रचूड का आरोप है कि ये विवादित वसीयत 1997 में तब बनाई गई थी, जब अलीगढ़ के पास जलालपुर गांव के प्रमुख जमींदार और उनके दादा ठाकुर हरेंद्र पाल सिंह बेहद गंभीर रूप से बीमार थे।
उनका कहना है कि उस वक्त उनके दादा दस्तावेजों पर दस्तखत करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने इस फर्जीवाड़े में अपने चाचा गंगा सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के शामिल होने का आरोप लगाया है।
सवाल
वसीयत पर चंद्रचूड़ सिंह के सवाल
चंद्रचूड़ सिंह ने विवादित वसीयत के लिखे जाने के वक्त मौजूद लोगों पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि उनके पिता, अलीगढ़ शहर के पूर्व कांग्रेस विधायक स्वर्गीय कैप्टन बलदेव सिंह, उस समय अलीगढ़ में मौजूद ही नहीं थे।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया कि उनके एक और चाचा, पुणिया प्रताप सिंह की मौत तो उनके दादा के गुजरने से पहले ही हो चुकी थी।
दावा
"बेच दी गईं कई संपत्तियां, मेरे पास पुख्ता सबूत हैं"
अपनी शिकायत में चंद्रचूड़ ने आरोप लगाया कि विवादित वसीयत की कई संपत्तियां बीते सालों में बेच दी गईं।
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं।
हालांकि, ये विवाद पिछले साल तब सामने आया था, जब अभिनेता की चाची ने इन आरोपों को खारिज करते हुए वसीयत को असली बताया था। अब पुलिस जांच में ही साफ होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है।
करियर
चंद्रचूड़ सिंह के करियर पर एक नजर
चंद्रचूड़ ने साल 1996 में 'तेरे मेरे सपने' और 'माचिस' जैसी सफल फिल्मों से डेब्यू किया था। इसके बाद वो 'दाग: द फायर', 'क्या कहना' और 'जोश' जैसी कई चर्चित फिल्मों में नजर आए।
कंधे की गंभीर चोट के कारण वो लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहे, लेकिन 2020 में वेब सीरीज 'आर्या' से उन्होंने शानदार वापसी की।
हाल ही में वह हुमा कुरैशी के साथ फिल्म 'बयान' में दिखे, जिसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था।