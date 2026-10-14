'रूहानी एंड डोलमा' ने ऑस्कर क्वालीफाइंग फेस्टिवल में मचाई धूम, जानें क्या है फिल्म की कहानी?

इस फिल्म में कोचलिन और नमित दास मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि वैज्ञानिक जिज्ञासा और आध्यात्मिक खोज जब आपस में टकराती हैं, तो क्या होता है।

जब रूहानी एक बौद्ध नन डोलमा में बदल जाती है, तो कहानी सबूत और विश्वास के बीच एक गहरी बातचीत शुरू करती है। चांदनी चाहती थीं कि यह तालमेल असली लगे।

कल्कि कहती हैं, "'रूहानी एंड डोलमा' एक ऐसी फिल्म है, जो बताती है कि जब अहम की जगह जिज्ञासा ले लेती है, तो क्या होता है। यह फिल्म सबूत और आस्था, ज्ञान और अंतर्ज्ञान, नई खोजों और पुरानी प्रथाओं के बीच एक नाजुक संतुलन के बारे में भी है। यह प्यार के बारे में भी है और उन अनोखे तरीकों के बारे में भी, जिनसे हम बिना किसी चेतावनी या समय की परवाह किए, फिर से गहराई से महसूस करने लगते हैं।"

वहीं, नमित दास ने असली बौद्ध भिक्षुओं के साथ काम करने की तारीफ की और कहा कि इससे सब कुछ ज्यादा प्रामाणिक लगा।