फिल्म 'चांद मेरा दिल' का ट्रेलर जारी, प्यार और तड़प के बीच उलझी अनन्या-लक्ष्य की कहानी

लेखन ज्योति सिंह 01:10 pm May 11, 202601:10 pm

क्या है खबर?

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' लंबे समय से दर्शकों का ध्यान खींच रही है। 11 मई को निर्माताओं ने फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया है। विवेक सोनी के निर्देशन में बनी यह फिल्म प्यार, रोमांस, गहन भावनाओं और ड्रामे से भरपूर है। इसका टीजर और गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं और खासतौर पर गानों को लोगों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है। आइए जानते हैं कि ट्रेलर में क्या खास है।