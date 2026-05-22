अनन्या पांडे-लक्ष्य की नई जोड़ी, फिर भी 'चांद मेरा दिल' की बुकिंग क्यों फिसली?

'चांद मेरा दिल' के मेकर्स ने फिल्म को चलाने के लिए अपनाया ये तरीका

CBFC ने 8 मई को फिल्म को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसमें आठ नए सीन जोड़ दिए गए, जिससे फिल्म का समय बढ़कर करीब 146 मिनट हो गया।

पहले दिन ज्यादा लोगों को खींचने के लिए, दोपहर 5 बजे से पहले के शो के लिए टिकट की कीमत 149 रुपये रखी गई थी। इसके बावजूद, कुछ सिनेमाघरों में एडवांस बुकिंग शुरू होने में देरी हुई।