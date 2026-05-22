अनन्या पांडे-लक्ष्य की नई जोड़ी, फिर भी 'चांद मेरा दिल' की बुकिंग क्यों फिसली?
अनन्या पांडे और लक्ष्य की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'चांद मेरा दिल' आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई। हालांकि, इसकी शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही।
इसने 402 शो से करीब 2 लाख रुपये की ही एडवांस बुकिंग कमाई, वहीं बड़ी सिनेमा चेन में 32,000 से ज्यादा टिकट बिके। विवेक सोनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की जांच के बाद आखिरी वक्त पर हुए कुछ बदलावों के कारण सबका ध्यान खींचा।
'चांद मेरा दिल' के मेकर्स ने फिल्म को चलाने के लिए अपनाया ये तरीका
CBFC ने 8 मई को फिल्म को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसमें आठ नए सीन जोड़ दिए गए, जिससे फिल्म का समय बढ़कर करीब 146 मिनट हो गया।
पहले दिन ज्यादा लोगों को खींचने के लिए, दोपहर 5 बजे से पहले के शो के लिए टिकट की कीमत 149 रुपये रखी गई थी। इसके बावजूद, कुछ सिनेमाघरों में एडवांस बुकिंग शुरू होने में देरी हुई।
आपको बता दें इस फिल्म के जरिए अनन्या और लक्ष्य पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ दिख रहे हैं।