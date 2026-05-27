बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'दृश्यम 3' के आगे नहीं चला 'चांद मेरा दिल' का जादू, औंधे मुंह गिरी कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:34 am May 27, 202609:34 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' सिनेमाघरों में संघर्ष करती दिख रही है। दूसरी ओर, सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज के बाद से दर्शकों का लगातार मनोरंजन कर रही है। आलम यह है कि इस वक्त बॉलीवुड पर साउथ की फिल्में भारी पड़ रही हैं, जिनमें सूर्या की 'करुप्पू' भी शामिल है।