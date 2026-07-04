टेलीग्राम को सरकार का सख्त नोटिस

पायरेसी पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, टेलीग्राम को सख्त नोटिस; 15 दिन में मांगा जवाब

लेखन नेहा शर्मा 02:02 pm Jul 04, 202602:02 pm

क्या है खबर?

फिल्मों और वेब सीरीज की पायरेसी पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाते हुए टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से फिल्मों और OTT कंटेंट की गैरकानूनी शेयरिंग पर तुरंत रोक लगाने और 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। माना जा रहा है कि यदि कंपनी प्रभावी कार्रवाई नहीं करती, तो भारत में मुफ्त में फिल्में और वेब सीरीज साझा करने वाले टेलीग्राम चैनलों पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है।