पाकिस्तानी सीरीज की रिलीज पर केंद्र का एक्शन

नेटफ्लिक्स को सरकार की सख्त हिदायत, पाकिस्तानी सीरीज को लेकर याद दिलाया पुराना वादा

लेखन नेहा शर्मा 01:17 pm Nov 26, 202601:17 pm

क्या है खबर?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को लेकर जवाब मांगा है और 8 मई 2025 की एडवाइजरी का पालन करते हुए भारत में पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट न दिखाने की हिदायत दी है। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तानी सीरीज के भारत में संभावित रिलीज को लेकर कई शिकायतें मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है। मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से जून में किए गए अपने वादे पर कायम रहने को कहा है।