सेलिना जेटली पहुंची मां बगलामुखी मंदिर, भाई और बच्चों को याद करके हुईं भावुक

प्रार्थना

अभिनेत्री ने भाई और बच्चों से मिलने की प्रार्थना की

सेलिना ने इंस्टाग्राम पर मंदिर से अपना वीडियो साझा किया, जिसमें वह भावुक दिखीं। कैप्शन में लिखा, 'मां बगलामुखी के गर्भगृह में, मैंने अपने भाई से पुनर्मिलन, अपने बच्चों से पुनर्मिलन और उस रिश्ते की बहाली के लिए प्रार्थना की है जिसे प्रेम और भाग्य कभी अलग नहीं कर सकते। मैं इस पवित्र पूजा को उन सभी आत्माओं के साथ साझा करती हूं जो मां का आशीर्वाद, संरक्षण, न्याय और अपने प्रियजनों को घर वापस लाने की शक्ति चाहती हैं।'