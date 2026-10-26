सुरक्षा चिंताओं के चलते सेलेब्रिटीज फुटबॉल मैच स्थगित

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद रविवार को होने वाले सेलेब्रिटीज फुटबॉल मैच स्थगित

लेखन सयाली 04:17 pm Oct 26, 202604:17 pm

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद से बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसके मद्देनजर, सेलिब्रिटी फुटबॉल टीम 'ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब' (ASFC) ने अपने रविवार के अभ्यास सत्रों को स्थगित कर दिया है। ASFC के मालिक बंटी वालिया ने तब तक सभी अभ्यास सत्र रोकने का फैसला किया है, जब तक कि उचित सुरक्षा उपाय लागू नहीं कर दिए जाते। बता दें कि इस क्लब में कई बॉलीवुड सितारे खेलते हैं।