CBI ने फिर खोली दिशा सालियान मौत की फाइल, इन सितारों के खिलाफ दर्ज हुई FIR
CBI ने सेलेब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत के मामले में फिर से जांच शुरू की है। इस बार उसने अपनी FIR में अभिनेताओं रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली और डीनो मोरिया को आधिकारिक तौर पर नामजद किया है।
दिशा के पिता ने मामले में किसी साजिश और गड़बड़ी की आशंका जताते हुए गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद CBI ने यह कदम उठाया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच की समीक्षा करने को कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा मामले की शुरुआती जांच को गहराई से देखने को कहा था, जिसके बाद यह नई पहल हुई है।
CBI अब सभी सबूतों का आकलन करेगी और अहम गवाहों के बयानों की बारीकी से पड़ताल करेगी। जांच के दायरे से अभी तक किसी भी पहलू को बाहर नहीं रखा गया है।
फिलहाल, इस मामले में अभी तक किसी पर कोई आरोप तय नहीं किया गया है। जांचकर्ता बस दोबारा से गहराई से पड़ताल कर रहे हैं, ताकि यह देखा जा सके कि पहली जांच में कहीं कुछ छूट तो नहीं गया था।