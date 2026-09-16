CBI ने फिर खोली दिशा सालियान मौत की फाइल, इन सितारों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा मामले की शुरुआती जांच को गहराई से देखने को कहा था, जिसके बाद यह नई पहल हुई है।

CBI अब सभी सबूतों का आकलन करेगी और अहम गवाहों के बयानों की बारीकी से पड़ताल करेगी। जांच के दायरे से अभी तक किसी भी पहलू को बाहर नहीं रखा गया है।

फिलहाल, इस मामले में अभी तक किसी पर कोई आरोप तय नहीं किया गया है। जांचकर्ता बस दोबारा से गहराई से पड़ताल कर रहे हैं, ताकि यह देखा जा सके कि पहली जांच में कहीं कुछ छूट तो नहीं गया था।