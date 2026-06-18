CBFC ने बंद किया तत्काल प्रमाणन, अब रिलीज के लिए 40 दिन का करना होगा इंतजार
फिल्म प्रमाणन केंद्रीय बोर्ड (CBFC) ने अपने 'तातकाल' सिस्टम को खत्म कर दिया है। इस सिस्टम के तहत, फिल्म निर्माताओं को ज्यादा फीस देकर अपनी फिल्मों का प्रमाणन 10-15 दिनों में मिल जाता था।
अब सभी को सामान्य प्रक्रिया का ही पालन करना होगा, जिसमें 30 से 40 दिन का समय लगता है।
इसका मकसद सभी के लिए प्रक्रिया को समान बनाना है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि जो फिल्मकार अपनी फिल्म को जल्दी रिलीज करना चाहते थे, उनके लिए अब कोई शॉर्टकट नहीं बचा है।
अनिश्चित प्रमाणन से त्योहारों पर रिलीज होना हो सकता है मुश्किल
'तत्काल' खत्म होने के बाद, फिल्म निर्माताओं को अपनी रिलीज की प्लानिंग बहुत ध्यान से करनी होगी, क्योंकि देरी होने पर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ सकता है।
फिल्म निर्माता आनंद पंडित ने इस फास्ट-ट्रैक विकल्प को आखिरी वक्त की रिलीज के लिए एक 'सुरक्षा कवच' बताया था।
छोटे और क्षेत्रीय फिल्मकारों को यह बदलाव और भी ज्यादा महसूस हो सकता है। ओडिया प्लेटफॉर्म AAO NXT के फाउंडर और CEO कौशिक दास ने बताया कि अगर फिल्मों का प्रमाणन समय पर नहीं होता, तो त्योहारों या छुट्टियों पर उन्हें रिलीज करना काफी मुश्किल हो जाएगा।
अब सभी के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि प्रमाणन प्रक्रिया तय समय पर पूरी हो।