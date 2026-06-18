CBFC ने बंद किया तत्काल प्रमाणन, अब रिलीज के लिए 40 दिन का करना होगा इंतजार

अनिश्चित प्रमाणन से त्योहारों पर रिलीज होना हो सकता है मुश्किल

'तत्काल' खत्म होने के बाद, फिल्म निर्माताओं को अपनी रिलीज की प्लानिंग बहुत ध्यान से करनी होगी, क्योंकि देरी होने पर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ सकता है।

फिल्म निर्माता आनंद पंडित ने इस फास्ट-ट्रैक विकल्प को आखिरी वक्त की रिलीज के लिए एक 'सुरक्षा कवच' बताया था।

छोटे और क्षेत्रीय फिल्मकारों को यह बदलाव और भी ज्यादा महसूस हो सकता है। ओडिया प्लेटफॉर्म AAO NXT के फाउंडर और CEO कौशिक दास ने बताया कि अगर फिल्मों का प्रमाणन समय पर नहीं होता, तो त्योहारों या छुट्टियों पर उन्हें रिलीज करना काफी मुश्किल हो जाएगा।

अब सभी के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि प्रमाणन प्रक्रिया तय समय पर पूरी हो।