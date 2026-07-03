सेंसर बोर्ड ने सलमान खान की 'मातृभूमि' की मंजूरी रोकी, गलवान फिल्म पर मंडराया संकट
सलमान खान की नई फिल्म, 'मातृभूमि' (जिसका पहले नाम बैटल ऑफ गलवान था), मुश्किल में फंस गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने अगले आदेश तक इसकी मंजूरी रोक दी है।
यह फिल्म 2020 में भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी के संघर्ष से प्रेरित है। इसका निर्देशन अपूर्व लखिया कर रहे हैं और सलमा खान इसे निर्मित कर रही हैं। फिल्म में चित्रांगदा सिंह, अभिलाष चौधरी और अंकुर भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं।
कब रिलीज होगी 'मातृभूमि'?
पहले इस फिल्म को 17 अप्रैल को ईद के मौके पर रिलीज किया जाना था, लेकिन नाम बदलने के बाद इसकी रिलीज की तारीख अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। अब, CBFC के सर्टिफिकेट रोकने के बाद, अगस्त में इसकी रिलीज पर भी सवाल खड़ा हो गया है।
फिल्म के टीजर को लेकर चीनी सोशल मीडिया पर भी काफी हंगामा हुआ। कुछ यूजर्स ने टीजर पर आरोप लगाया कि यह गलवान घटना के तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहा है।
वहीं दूसरी तरफ, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने साफ कर दिया है कि सरकार का इस फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, 'भारत में फिल्म निर्माण से जुड़े मामले, जैसा कि आप जानते हैं, संबंधित अधिकारियों द्वारा देखे जाते हैं।'
फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार हिमेश रेशमिया ने दिया है।