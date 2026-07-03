सेंसर बोर्ड ने सलमान खान की 'मातृभूमि' की मंजूरी रोकी, गलवान फिल्म पर मंडराया संकट

कब रिलीज होगी 'मातृभूमि'?

पहले इस फिल्म को 17 अप्रैल को ईद के मौके पर रिलीज किया जाना था, लेकिन नाम बदलने के बाद इसकी रिलीज की तारीख अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। अब, CBFC के सर्टिफिकेट रोकने के बाद, अगस्त में इसकी रिलीज पर भी सवाल खड़ा हो गया है।

फिल्म के टीजर को लेकर चीनी सोशल मीडिया पर भी काफी हंगामा हुआ। कुछ यूजर्स ने टीजर पर आरोप लगाया कि यह गलवान घटना के तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहा है।

वहीं दूसरी तरफ, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने साफ कर दिया है कि सरकार का इस फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, 'भारत में फिल्म निर्माण से जुड़े मामले, जैसा कि आप जानते हैं, संबंधित अधिकारियों द्वारा देखे जाते हैं।'

फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार हिमेश रेशमिया ने दिया है।